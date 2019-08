Vlaming koopt plots 21 procent meer parkeerplaatsen Als investering, omdat spaargeld toch niets opbrengt SWA

22 augustus 2019

05u00 1 De Krant Het aantal transacties van losse parkeerplaatsen (zonder een woning erbij) is in de eerste helft van dit jaar plots met 21% gestegen in Vlaanderen. Verhuurders verdienen gemiddeld minder dan aan een woning, maar het risico op gedoe is ook kleiner.

Bijna 6.200 aktes hebben de Vlaamse notarissen in de eerste zes maanden van dit jaar geregistreerd voor de aankoop van een apart verkochte parkeerplaats. Dat is 21% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om een plotse stijging: tussen begin 2017 en begin 2018 was er amper een verschil. De cijfers houden geen rekening met transacties van een woning met bijbehorende garagebox of staanplaats. Het is dus veilig om te concluderen dat ineens aanzienlijk meer mensen een (extra) parkeerplaats aanschaffen.

Ze doen dat in veel gevallen als investering - beter je geld in een parking stoppen dan het op een spaarboekje parkeren, waar het toch niets opbrengt. Investeerders lenen ook minder voor de transactie van gemiddeld 30.000 euro, zegt notaris Bart Van Opstal. "De kopers zijn typisch tevreden met een iets lager huurrendement, maar hebben ook veel minder zorgen dan wanneer ze een woning verhuren. Het is gewoon een ander soort belegger."

Aangezien parkeren op het platteland doorgaans niet zo'n probleem is, zijn de staanplaatsen en garageboxen vooral een verhaal van de steden. "Antwerpen, Gent, Brugge, Hasselt: ze hebben gemeenschappelijk dat ze de auto zoveel mogelijk proberen te weren uit het centrum. Bij nieuwbouwprojecten in het hart van de stad is het soms niet eens toegelaten om garages te bouwen", aldus nog Van Opstal. Toch zijn de prijzen de laatste vijf jaar amper gestegen. Investeerders moeten het dus vooral hebben van de huurinkomsten.