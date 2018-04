Vlaming kijkt gemiddeld 2 uur 50 min. televisie per dag 10 april 2018

Of het aan de kwaliteit van de programma's ligt, weten we niet, maar feit is dat de Vlaming vorig jaar drie minuten minder tv heeft gekeken dan in 2016, zo blijkt uit een rapport van Eurodata TV dat onlangs werd voorgesteld in Cannes.

