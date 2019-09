Exclusief voor abonnees Vlaming is tegen overdreven snelheid... tot het over hemzelf gaat 30 september 2019

Het rijgedrag van de Vlaming strookt niet altijd met zijn intenties. 75% zegt hij bereid is om zich aan de snelheid te houden, zo blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Meer dan de helft merkt op dat de limiet in zijn straat niet gerespecteerd wordt. We vinden overdreven snelheid dus wel degelijk een probleem... tot het over onszelf gaat. Zo houdt amper 58% zich aan de limiet in een zone 30, op snelwegen is dat 66%. 8 op de 10 zijn wel bereid om de snelheid na te leven in schoolomgevingen en in de bebouwde kom. De voornaamste redenen waarom Vlamingen te snel rijden zijn onduidelijke snelheidslimieten, onderschatting van de risico's en het feit dat ze de maximumsnelheid op die plaats te laag vinden.

