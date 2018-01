Vlaming gooit elk jaar 3 kilo vuil op straat 20 januari 2018

Bijna 3 kilo zwerfvuil per Vlaming. Dat is de enorme hoeveelheid die de lokale besturen in 2015 hebben opgeruimd. Goed voor 17.739 ton afval in totaal. Tel daarbij nog de rommel die de intercommunales, Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn en Waterwegen en Zeekanaal hebben opgehaald en je komt uit op 20.426 ton of maar liefst 3,19 kilogram zwerfvuil per Vlaming. Dat blijkt uit een grootschalige enquête die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2016-2017 uitvoerde bij alle Vlaamse steden en gemeenten. Een schatting voor de hoeveelheid afval die wél correct in de vuilbak werd gedropt? 7.001 ton. Gelukkig maar, want de kosten voor wat daar niet belandt, lopen op voor de lokale besturen. Tot ruim 155 miljoen euro, inclusief de kosten voor het ledigen van straatvuilnisbakken. Als daar ook het bedrag van de andere zwerfvuilophalers bijgeteld wordt, leidt dit tot ruim 164 miljoen euro - omgerekend 25,6 euro per Vlaming.

