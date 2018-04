Vlaming getuigt: “Ik jaagde jarenlang op gegevens bij Facebook” Redactie

06 april 2018

00u00 0 De Krant Digitaal marketeer Herman Maes is allesbehalve verrast over het datalek bij Facebook dat ook 60.000 Belgen treft. De man kent het bedrijf op zijn duimpje en verzamelde zelf jarenlang persoonlijke info via de sociaalnetwerksite. "Ik heb dingen gedaan die niet door de beugel kunnen."

"Dat ik een stroper was die nu boswachter is geworden, is overdreven", zegt Herman Maes, digitaal marketeer bij het agentschap Intracto. "Maar iedereen moet beseffen dat wat nu bekend raakt over Facebook en Cambridge Analytica geen uniek verhaal is. Meer zelfs, het is het topje van de ijsberg."

Tot 2015 verdiende Maes een extraatje via een kortingscodewebsite. Het principe: wanneer Zalando online kortingscodes uitdeelde, deed het een beroep op digitale marketeers zoals Maes toen. Voor elke kortingscode die hij online aan de man kon brengen én die ook effectief gebruikt werd, verdiende hij een commissie. "In die periode heb ik dingen gedaan die vandaag niet door de beugel kunnen."

Eén van de geliefde marketingtechnieken was het 'scrapen' of schrapen van Facebookdata. Waar Cambridge Analytica data verkreeg via een app die mensen zelf hadden gedownload, heb je bij scrapen geen idee wat er over je verzameld wordt. "Met scrapen bedoel ik via een softwaretool publieke profielgegevens van Facebookers verzamelen."

