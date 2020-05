Exclusief voor abonnees Vlaming ergert zich aan coronacommunicatie overheid 06 mei 2020

Dat de overheid op het vlak van crisiscommunicatie geen beste beurt maakt, is niemand ontgaan. Meer dan de helft van de Vlamingen vindt de coronacommunicatie verwarrend en onduidelijk. Onderzoeksbureau Indiville en communicatiebureau RCA legden hun oor te luisteren bij 1.000 Vlamingen. 42% heeft weinig vertrouwen in de manier waarop de overheid communiceert over de coronamaatregelen. Bij evenveel mensen verhoogt ze de onzekerheid, één op de twee burgers vindt de informatie ronduit slordig. Ook opvallend: bijna zeven op de tien Vlamingen ergeren zich over ministers die elkaar tegenspreken. Eén op de vijf heeft ook weinig vertrouwen in de media. Uit de studie blijkt ook dat burgers vooral vertrouwen hebben in experts. Virologen en medische experts worden gezien als de hoogst betrouwbare bron van informatie (85%), gevolgd door de Veiligheidsraad (51%) en de eerste minister (41%). Burgers willen dan ook vooral geïnformeerd worden door de virologen (87%), de premier (67%) of door de verantwoordelijke minister als vakexpert (69%).

