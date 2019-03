Vlaming die in Colombia ontvoerd werd, krijgt spaargeld terug 08 maart 2019

Maaseikenaar Ruben Vanhees, die vorige maand in Colombia ontvoerd werd na een 'Tinderdate', is dan toch geen 23.000 euro armer. De bank kon zijn rekeningen snel bevriezen en zijn spaargeld is nooit op de rekening van de gangsters aangekomen.

