Vlaming betrapt met kilo coke in Cambodja

Een 34-jarige Bruggeling zit in een Cambodjaanse cel op verdenking van cocaïnesmokkel. In het slechtste geval moet hij daar voor de rest van zijn leven blijven. De man werd woensdagavond tegengehouden op de internationale luchthaven. De plaatselijke autoriteiten vonden meer dan één kilogram drugs in een verborgen luik van zijn bagage. "Ik heb de koffer zo gekocht. Die drugs zijn niet van mij", verklaarde C. aan de politie. Zijn verbazing was des te groter toen hij merkte dat een handvol ambtenaren van de drugsbrigade de controle gretig filmden.

