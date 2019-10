Exclusief voor abonnees Vlaming (71) staat terecht voor kindermisbruik in Oeganda 25 oktober 2019

Een Antwerpenaar van 71 die zich in Oeganda inzette voor de opvang van misbruikte meisjes staat er nu zelf terecht voor grootschalig kindermisbruik. De man had 10 jaar lang een tehuis voor misbruikte meisjes op een afgelegen eiland in het Victoriameer. Meer dan 100 meisjes zouden er in al die jaren in 'Bery's Place' zijn gepasseerd. In februari haalde de politie er 11 kinderen weg. Bernhard G. staat terecht voor 8 aanklachten van misbruik en 19 aanklachten van kinderhandel. De ernstig zieke Vlaming houdt zijn onschuld vol. Zijn vrouw zegt in 'De Morgen' dat slachtoffers hem enkel beschuldigen om een schadevergoeding los te weken.