Vlaming (61) omgekomen bij motorongeluk in Amerika 09 maart 2018

Een 61-jarige man uit Veurne is vorig weekend om het leven gekomen bij een motorongeval in het Amerikaanse Goldfield, in de staat Nevada. Jean Philippe Degrendele reed met zijn motor op de US-95 Highway, een honderdtal kilometer van Death Valley National Park. Hij kwam frontaal in botsing met een Kentworth truck, een typische Amerikaanse megatruck. Degrendele, die sinds 2015 een consultingbureau runde in Veurne, overleed ter plaatse. "Mijn vader en ik waren samen op reis in Amerika", zegt zoon Vincent Degrendele. "De snelwegpolitie van Nevada verklaarde dat hij te snel reed, maar dat klopt absoluut niet. Hij schatte een bocht gewoon verkeerd in." De politie ginds startte een onderzoek en zoekt getuigen. Het lichaam van Jean Philippe Degrendele wordt gerepatrieerd voor een begrafenis hier. De man was getrouwd en heeft naast Vincent nog twee kinderen. (JHM/JAB)

HLN