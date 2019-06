Exclusief voor abonnees Vlakke tijdrit, zware koninginnenrit 22 juni 2019

Wat rest er nog?

Goed 120 kilometer scheiden Egan Bernal nog van de eindzege in de Ronde van Zwitserland. Zaterdag wordt in en rond Ullrichen over een quasi vlak parcours 19,2 kilometer tegen de klok gereden. Zondag is er de, wegens lawinegevaar, volledig hertekende koninginnenrit over 101,5 kilometer. Op het menu drie pittige Alpenpassen: Nufenen, Gotthard en Furka. In totaal 3.063 hoogtemeters. (JDK)