Vlag met reclame uithangen = belastingen betalen 20 juni 2018

Als u een Belgische vlag uithangt om voor de Rode Duivels te supporteren, laat het dan geen gesponsorde versie zijn. Dat zegt fiscaal expert Michel Maus, die waarschuwt voor een "fiscale owngoal". In heel wat gemeenten geldt een zogenaamde belasting op uithang- of aanplakborden, waaronder bijvoorbeeld ook vlaggen met het logo van een biermerk vallen. En, zo zegt de fiscalist in een column voor Radio 1, burgemeesters zouden zich wel eens verplicht kunnen zien om die taks daadwerkelijk toe te passen. "Doen ze dat niet, dan overtreden ze de wet."

