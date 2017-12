Vlaanderens beminnelijkste leraar 37 Bart Peeters 00u00 0

Onze lezers stemmen Bart Peeters elk jaar hoog in onze Top 100, zelfs al flopt één van zijn bezigheden. Zijn nieuwe tv-programma 'Voor de leeuwen' was dit najaar geen eclatant succes, nee, maar in 'Liefde voor muziek' zorgde Peeters voor kippenvelmomenten die wij ons een dik half jaar na datum nóg herinneren. Ook als jurylid van 'The Voice' blijft Peeters de positiefste, beminnelijkste leraar sinds Robin Williams - 'O Captain! My Captain!' - in de film 'Dead Poets Society'. En nog: Bart Peeters schreef dit jaar een waardige opvolger voor zijn succesplaat 'Op de groei', waarmee hij twee jaar toerde. Op de nieuwe cd 'Brood voor morgenvroeg' geeft hij er onder meer de sociale media van langs en daar kreeg hij prompt een gouden plaat voor. Morgen, op de slotdag van Music for Life, speelt hij om 11.30 uur samen met zijn Ideale Mannen een miniconcert. (KDM)

