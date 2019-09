Exclusief voor abonnees Vlaanderen zoekt 500 miljoen euro voor jobkorting 21 september 2019

Werken moet zelfs voor mensen met lage lonen voordeliger worden dan een uitkering krijgen. Daarom werken de onderhandelaars voor de Vlaamse regering-Jambon aan een jobkorting: wie weinig verdient, zou van de overheid een financieel duwtje in de rug krijgen. Op die manier wil Vlaanderen de werkzaamheidsgraad opkrikken van de huidige 75% naar 80%. Hoe hoog die bijkomende steun zal zijn of vanaf welke inkomensgrens hij zal gelden, maakt deel uit van de onderhandelingen. Vooral Open Vld pleit voor de invoering van de jobkorting. CD&V vraagt in ruil extra investeringen in de sociale economie. N-VA wil enkel meestappen als er genoeg financiële ruimte is. Het prijskaartje is dan ook niet min: de kost van de jobkorting zou kunnen oplopen tot 500 miljoen, terwijl de regering nog 600 miljoen euro zoekt voor een begroting in evenwicht.

