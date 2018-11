Vlaanderen zet potje opzij voor WK wielrennen 3,25 MILJOEN EURO 24 november 2018

00u00 0

De Vlaamse regering geeft 3,25 miljoen euro aan de vzw WK 2021. Die zal instaan voor de voorbereiding van het wereldkampioenschap wielrennen op de weg in 2021, dat van 18 tot 26 september gereden zal worden in Vlaanderen. Alle disciplines van het wegwielrennen strijken hier dan neer, goed voor in totaal elf regenboogtruien. De vzw WK 2021 is een samenwerkingsverband tussen Flanders Classics en Golazo, de organisatoren van de belangrijkste wielerwedstrijden in ons land. De beheersovereenkomst die wordt afgesloten met de vzw zal worden voorgelegd aan de Vlaamse regering. Overheidsinstanties EventFlanders en Sport Vlaanderen zullen daarna instaan voor de verdere inhoudelijke opvolging, ondersteuning en begeleiding van de organisatie van het WK.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN