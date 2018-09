Vlaanderen wil stuk van Brussels Airport 03 september 2018

De Vlaamse regering overweegt om via de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV mee te dingen naar een belang in Brussels Airport. Dat schrijft 'De Tijd'. Brussels Airport is in handen van de federale overheid (25% + 1 aandeel), het Canadese Pensioenfonds OTPP (39% ) en de Australische investeringsgroep Macquarie (36%). Die laatste wil haar participatie verkopen. De verwachting is dat de verkoop in het najaar wordt opgestart. Buitenlandse pensioen- en infrastructuurfondsen en verzekeraars tonen interesse, maar ook institutionele beleggers uit eigen land. Aan Belgische zijde gaan naast PMV ook de namen van de verzekeraars AG, Ethias en Belfius Insurance over de tongen. De kans is reëel dat de voorkeur uitgaat naar een consortium met een Belgische of Vlaamse kandidaat.

