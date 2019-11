Vlaanderen wil Russische sporters vier jaar lang boycotten JBG

27 november 2019

05u00 0 De Krant Als het van Vlaams minister voor Sport Ben Weyts (N-VA) afhangt, wordt Rusland vier jaar lang geweerd van alle sportevenementen. "Hoe lang gaan we die valsspelers nog dulden?" In het Russische dopingschandaal zijn nieuwe bewijzen van grootschalige manipulatie opgedoken.

Het Wereldantidopingagentschap WADA heeft een samenvatting van een onderzoeksrapport gelost. Daaruit blijkt dat Rusland ook vorig jaar nog verregaande pogingen heeft gedaan om bewijsmateriaal te manipuleren in het dopingschandaal dat het land al sinds 2016 achtervolgt. De Russen verwijderden testresultaten en fabriceerden valse mails en documenten. De onthullingen zijn zo choquerend dat de onderzoekers van het WADA oproepen om Rusland tussen 2020 en 2024 uit te sluiten van alle internationale sportevenementen.

Tijdens een vergadering van de Raad van Europa in Parijs bespreken de lidstaten vandaag hun standpunt. Minister Weyts stelt dat Vlaanderen de forse eis van de onderzoekers zal steunen. "De Russen hervallen voortdurend in hun oude gewoontes. Ze manipuleren, ze liegen, ze bedriegen. De dopingcultuur is verankerd in de Russische sportwereld." Het WADA zal het standpunt van de Europese lidstaten in overweging nemen tijdens het Uitvoerend Comité op 9 december. Daar valt de beslissing over een mogelijke sanctie. (JBG)

