Vlaanderen wil na zomer app voor opsporing contacten 13 juni 2020

De Vlaamse regering heeft plannen om een app te laten ontwikkelen voor contactopsporing. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil dat die "na de zomer" beschikbaar is. Volgens Beke is het de bedoeling dat de app aanvullend werkt op de bestaande, meer klassieke manier van 'contact tracing'. De applicatie wordt volledig vrijwillig en moet burgers na een mogelijk risicocontact kunnen waarschuwen en aanmoedigen om zich te laten testen en/of in quarantaine te gaan. De app zal werken via bluetooth. Beke wil ook graag één app voor het hele land en zal daarom ook proberen een samenwerkingsakkoord te sluiten met de gewesten. Er moet ook een juridisch kader uitgewerkt worden zodat er "voldoende garanties zijn inzake privacy".

