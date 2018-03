Vlaanderen wil iedereen aan het werk tegen 2030 10 maart 2018

Een volledige tewerkstelling, volledige deelname aan het kleuteronderwijs en kinderopvang voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Dat zijn enkele van de 49 doelstellingen die de Vlaamse regering tegen 2030 wil realiseren. Die doelstellingen zijn opgenomen in 'Vizier 2030' van minister-president Geert Bourgeois. Vlaanderen had eerder al een pakket doelen met 2020 en 2025 als horizon. In totaal staan er 49 doelstellingen op de nieuwe lijst. Zo moet 80 procent van de woningen voldoen aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Verder wil Vlaanderen op het vlak van publieke investeringen bij de top van Europa horen.