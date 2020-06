Exclusief voor abonnees Vlaanderen wil één premie voor alle renovaties 06 juni 2020

Naast het toerisme kwam Zuhal Demir (N-VA) gisteren ook met een plan rond klimaat op de proppen. Demir, ook minister van Energie en Omgeving, wil over anderhalf jaar één uniek loket hebben, dat alle soorten renovatiepremies bundelt tot een eengemaakte premie. Gebouwen vergroenen behoort tot de kern van het Vlaamse klimaatplan. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, wil Demir af van de administratieve rompslomp. "Bij mijn aantreden vroeg ik aan mijn administratie me een overzicht te bezorgen van alle renovatiepremies", zei Demir in 'De Tijd'. "Ik verwachtte een A4'tje, maar kreeg een heel boek in handen. Dan begrijp ik dat mensen liever een nieuwe keuken installeren dan hun huis renoveren."