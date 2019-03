Vlaanderen subsidieert 14 kleine windmolens 22 maart 2019

Zelf de elektriciteit voor je bedrijf opwekken met een kleine of middelgrote windmolen? Sinds kort is Vlaanderen bereid daaraan mee te betalen. Van 3 december tot 24 januari konden mensen een project indienen, en dat levert 14 nieuwe windturbines op van 10 tot 300 kilowatt. Maar niet iedereen kreeg steun. "De projecten werden beoordeeld en gerangschikt volgens het beoogde rendement in verhouding tot de aangevraagde steun", aldus Vlaams minister van Energie Lydia Peeters (Open Vld). "Een aantal projecten, die bijvoorbeeld te duur waren, kwamen niet in aanmerking. Er was een gesloten enveloppe van 1,5 miljoen euro voorzien, en dat geld is volledig opgebruikt." De meeste bedrijven die zo'n windmolen zetten zijn landbouw-en afvalverwerkingsbedrijven in West-Vlaanderen, maar er zit ook een brouwerij bij. Wie uit de boot viel, kan vanaf volgende week opnieuw zijn kans wagen. Op 28 maart lanceert de regering een nieuwe oproep.

