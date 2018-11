Vlaanderen stuurt meer studenten op Erasmus 27 november 2018

Vlaanderen wil vanaf 2021 tot 30.000 mensen per jaar laten deelnemen aan Erasmus+, het nieuwe en meer uitgebreide Europees programma voor de uitwisseling van studenten en leraars. Ter vergelijking: dit jaar waren er ruim 10.000 Vlaamse deelnemers. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de ambitie aangekondigd in de marge van overleg met haar Europese ambtgenoten in Brussel.