Vlaanderen stevent af op nieuw record: nog nooit zoveel toeristen als in 2018 Marc Coppens

05 januari 2019

05u00 0 De Krant In de eerste negen maanden van vorig jaar heeft Vlaanderen 10,6 miljoen toeristen ontvangen, 9% meer dan in dezelfde periode in 2017. De groei is vooral te danken aan de bezoekers uit onze vier buurlanden. "Het ziet ernaar uit dat 2018 het beste jaar ooit was."

Na de aanslagen van maart 2016 lieten toeristen Vlaanderen en Brussel een tijdje links liggen. Maar die dip heeft niet lang standgehouden: 2017 was niet alleen het jaar van het herstel, er werd ook een nieuw record opgetekend. En sindsdien zijn de cijfers blíjven stijgen, zo blijkt nu. In de eerste negen maanden van 2018 werden in Vlaanderen 20,68 miljoen overnachtingen geboekt, 1,1 miljoen of 5,7% méér dan in dezelfde periode in 2017. In de hoofdstad was er zelfs een toename van 11,8%, tot 538.000 overnachtingen. We danken die stijging vooral aan de internationale bezoekers, die hier 1,2 miljoen extra nachten doorbrachten.

Bovenaan in het lijstje van buitenlanders die naar onze regio afzakken: de Nederlanders, Duitsers, Fransen en Britten. De Amerikanen vervolledigen de top 5 met 657.000 overnachtingen, een stijging van 18%. Wat ook opvalt: vooral de Duitsers, Fransen en Britten opteren voor een langer verblijf. "De prima cijfers zijn in de eerste plaats de verdienste van de sector zelf, waar keihard gewerkt wordt om al die bezoekers goed te ontvangen", zegt Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). "Maar ook onze strategie lijkt aan te slaan: het loont om in te zetten op de troeven die Vlaanderen onderscheiden van andere bestemmingen: ons lekker eten en drinken, onze wielercultuur, de Vlaamse Meesters... Zo zetten we ons in de markt als een kwalitatieve bestemming waar je gerust wat langer wil verblijven."