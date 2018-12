Vlaanderen pompt 3,3 miljoen extra in fietssnelwegen 29 december 2018

00u00 0

De Vlaamse ministers Ben Weyts (Mobiliteit) en Philippe Muyters (Economie) gaan 3,3 miljoen euro extra investeren in de uitbouw van het netwerk van fietssnelwegen in Vlaanderen. Het geld wordt geput uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en zal in de eerste plaats worden gebruikt om de "missing links" in de bestaande fietssnelwegen of fietsostrades weg te werken. Er wordt vooral geïnvesteerd in fietstunnels en -bruggen die cruciaal zijn om de fietssnelwegen vlotter en veiliger te maken. Zo zal er een fietstunnel gebouwd worden onder de Leuvensesteenweg in Zaventem en onder het goederenspoor in Antwerpen. "Ik wil de Vlamingen sterke argumenten geven om ook in het woon-school- en het woon-werkverkeer te kiezen voor de fiets", zegt Weyts (N-VA).

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN