Vlaanderen maakt 1 miljoen vrij voor Palestijnse vluchtelingen Redactie

07 mei 2018

00u00 0

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) maakt 1 miljoen euro vrij voor het agentschap van de Verenigde Naties dat zich over Palestijnse vluchtelingen ontfermt (UNRWA). Bourgeois is momenteel op politiek-culturele missie naar Israël en Palestina. In de Palestijnse stad Ramallah zegde hij ook subisidies toe aan enkele lokale projecten, zoals een muziek- en circusschool.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN