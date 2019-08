Exclusief voor abonnees Vlaanderen lokt recordaantal toeristen 05 augustus 2019

Vlaanderen blijft een populaire trekpleister voor toeristen. In de eerste vier maanden van dit jaar hebben 4,1 miljoen vakantiegangers Vlaanderen bezocht, een stijging van 4 procent. Zij boekten samen 8,7 miljoen toeristische overnachtingen. Dat zijn er 231.000 meer dan in dezelfde periode in 2018 - en dat was al een recordjaar.

