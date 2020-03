Exclusief voor abonnees Vlaanderen krijgt betere rating dan België 12 maart 2020

Ratingbureau Fitch heeft Vlaanderen een 'AA'-rating gegeven. Dat meldt een meer dan tevreden Vlaamse minister van Begroting Matthias Diependaele (N-VA). Meteen heeft Vlaanderen de hoogste rating van alle deelentiteiten in ons land én een hogere rating dan het federale niveau, die strandt op AA-. Diependaele wijst op het positieve effect op de geloofwaardigheid van de rating. Vlaanderen kan daardoor tegen gunstigere tarieven lenen, het kan er schokken op de financiële en economische markten beter mee opvangen en kan makkelijker buitenlandse investeerders aantrekken. "Vlaanderen is in topvorm.

De rating van Fitch kijkt ook naar de toekomst en toont dus aan dat we met Vlaanderen een solide meerjarenbegroting hebben opgemaakt", aldus de minister.

