Vlaanderen koopt Rubenskasteel 05 juli 2019

00u00 0

Toerisme Vlaanderen heeft het Rubenskasteel in het Vlaams-Brabantse Elewijt aangekocht. Het kasteel moet een nieuw Vlaams monument worden, met de focus op Rubens. Die woonde er met zijn vrouw Hélène Fourment tot zijn dood in 1640. Eind mei kreeg Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) groen licht van de regering voor de aankoop. Nu die rond is, wordt er nog gezocht naar privépartners voor de renovatie en de uitbating. Daarna wordt het kasteel opengesteld voor het grote publiek.

