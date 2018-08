Vlaanderen kán geen gsm-verbod op school opleggen 01 augustus 2018

Een gsm-verbod op school zoals dat binnenkort in Frankrijk geldt? Vlaanderen kán dat niet opleggen, zegt onderwijsdeskundige Martin Valcke (UGent). Onze scholen vaardigen zelf hun regels uit, een voortvloeisel uit de vrijheid van onderwijs die grondwettelijk is vastgelegd. Valcke hoopt wel dat de onderwijskoepels een negatief advies lanceren. "Ouders eisen dat hun kind altijd en overal bereikbaar is, maar een smartphone in de klas hakt wel in op de resultaten." Toch staan de koepels én minister Crevits niet te springen voor een gsm-verbod. (idv)