Vlaanderen is 2.300 kunstwerken kwijt Waar ligt die Rodin ook alweer? 30 maart 2018

00u00 0

De Vlaamse overheid is 2.313 kunstwerken kwijt, en niet van de minste: onder meer werken van ronkende namen als Quinten Metsys, Paul Delvaux en Auguste Rodin zijn zoek. Dat is volgens het Rekenhof te wijten aan slordigheid in het beheer van de ruim 18.000 kunstwerken. Die zijn verspreid over zowat 1.700 bewaarplaatsen - niet alleen musea, maar ook kabinetten, rechtbanken of opslagplaatsen. Ook het feit dat de bevoegdheid cultuur in het verleden is overgeheveld van het federale niveau naar de gemeenschappen, heeft niet geholpen, zegt het Rekenhof. "Het was niet altijd duidelijk van wie de kunstwerken waren en wie ze moest beheren."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN