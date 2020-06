Exclusief voor abonnees Vlaanderen heeft 'troostplekken' voor coronaslachtoffers 22 juni 2020

In heel Vlaanderen zijn afgelopen weekend zo'n 20 'troostplekken' geopend, waar mensen kunnen stilstaan bij het immense leed dat door de coronacrisis is veroorzaakt. Het gaat om een initiatief van vrouwenbeweging Ferm (het vroegere KVLV). Op de troostplekken - rustige plekken, vaak in de natuur of aan een parkje - worden bloembollen geplant. "Die staan symbool voor veerkracht en hoop en zullen bloeien in het voorjaar, het moment waarop corona het hardst toesloeg", aldus Ferm. Tegen het einde van het jaar hoopt de vrouwenbeweging 70 à 80 troostplekken te hebben.

