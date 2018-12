Vlaanderen heeft 13.000 km lintbebouwing 12 december 2018

00u00 0

Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men lintbebouwing tegen. We hebben er liefst 13.000 kilometer van. Eén op de vier Vlamingen woont in een huis langs zo'n lintweg, die stadskernen met elkaar verbindt. Dat is voor het eerst berekend in het Ruimterapport van de Vlaamse regering, dat de versnippering in Vlaanderen aantoont. Ook voorzieningen en bedrijven zijn te veel verspreid over het grondgebied. Door die versnippering is bovendien 14,2% van Vlaanderen verhard - dat is dubbel zoveel als het Europees gemiddelde. Twee derde van het verharde gebied bestaat uit wegen, opritten, terrassen... Een derde is bebouwd. "We moeten de versnippering van Vlaanderen een halt toeroepen en waar mogelijk nog een stap verder gaan door te ontharden", aldus Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V). (SPK)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Vlaanderen

politiek