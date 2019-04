Exclusief voor abonnees Vlaanderen haalt in één dag 750 miljoen op om te investeren 10 april 2019

De Vlaamse overheid heeft in één dag tijd 750 miljoen euro opgehaald met de uitgave van een duurzame obligatie. Met het geld wil de Vlaamse overheid duurzame en sociale projecten financieren rond bijvoorbeeld energie-efficiëntie of de bouw van scholen. Bij de eerste uitgave - half november 2018 - werd er in één dag 500 miljoen euro opgehaald bij 61 institutionele investeerders uit elf landen. Deze keer was de interesse nog groter, met 117 potentiële investeerders uit 14 landen. De obligatie loopt tot 2044 - 25 jaar dus - en heeft een coupon van 1,5%.