Vlaanderen haalt 350.000 trucks van de weg

De Vlaamse overheid en de havenbesturen ondersteunen vanaf 2018 zestien projecten die vrachtvervoer van de weg halen en verschuiven naar de waterweg of het spoor. Dankzij die projecten zullen er jaarlijks 350.000 trucks minder rondrijden op onze wegen.De overheid is met de havens op zoek gegaan naar innovatieve projecten voor een duurzamer vrachtvervoer. Van de 41 ingediende projecten krijgen er nu 16 steun. "We hebben gekozen voor projecten die op korte termijn veel volume van de weg kunnen halen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Alle ondersteunde projecten maken volgens de minister slim gebruik van de alternatieven voor het wegtransport. Een aantal projecten realiseert een nieuwe binnenvaart- en of spoorverbinding.

