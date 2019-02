Vlaanderen groeit sneller dan Wallonië 09 februari 2019

De economische groei was in 2017 groter in Vlaanderen dan in Wallonië of Brussel. De Vlaamse economie groeide 2%, zo leren cijfers van de Nationale Bank. Voor Wallonië stopte de teller op 1,6%, voor Brussel op 0,9%. Opvallend, in Vlaanderen werd de groei grotendeels gedragen door de privésector, in de andere landsdelen door de overheidsdiensten. Op de arbeidsmarkt waren de verschillen ook zichtbaar. Vlaanderen telde 44.000 meer werkenden (+1,6%), Wallonië slechts 17.200 (+1,4%). Uit hetzelfde rapport blijkt ook dat een Vlaming een netto beschikbaar inkomen had van gemiddeld 20.617 euro, een groei van 2,9%. Voor een Waal en een Brusselsaar was dat gemiddeld 17.590 euro. Die cijfers dateren wel van 2016.

