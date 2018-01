Vlaanderen geeft zes miljoen per jaar voor grootste zonnepark in Benelux 00u00 0

Het Kristal Solar Park in Lommel zal jaarlijks zo'n zes miljoen euro steun van de Vlaamse overheid krijgen. Het zonnepark in Lommel, dat het jaarverbruik van 24.000 gezinnen zal produceren, wordt het grootste in de Benelux. De steunperiode zou vijftien jaar duren. Het gaat om een initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij en de Stad Lommel. De start van de bouw staat gepland voor september. Negen maanden later zouden de werken klaar moeten zijn. De opgewekte stroom zal volledig door het nabijgelegen zinkbedrijf Nyrstar worden gebruikt. "Vlaanderen heeft dringend nood aan projecten zoals dit", zegt Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld). "We rekenen erop dat het voorbeeld navolging krijgt."

