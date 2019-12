Exclusief voor abonnees Vlaanderen geeft Airbnb opnieuw boete: dubbel zo hoog 20 december 2019

Airbnb moet 50.000 euro boete betalen, zo heeft Vlaanderen beslist. Het platform voor online verhuur van logies blijft immers weigeren om gegevens van verhuurders aan de inspectiediensten te bezorgen, stelt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA). De boete bedraagt deze keer 50.000 euro, omdat het bedrijf zich intussen in een zogenaamde 'staat van herhaling' bevindt. Vorig jaar legde Demirs voorganger Weyts het bedrijf al eens een boete van 25.000 euro op. Volgens het Vlaamse toerismedecreet moeten verhuurplatformen de gevraagde gegevens ter beschikking stellen van Toerisme Vlaanderen, zodat inspecteurs kunnen controleren of het verhuuradres in orde is met onder meer de brandveiligheid.

