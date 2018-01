Vlaanderen gedagvaard voor alarmerende luchtkwaliteit 19 januari 2018

Drie jaar nadat vzw Klimaatzaak een rechtszaak begon tegen het klimaatbeleid van de vier Belgische overheden, komt er binnenkort ook mogelijk een proces specifiek tegen de Vlaamse overheid. Een groep bezorgde burgers heeft het zo gehad met de "nalatigheid in de aanpak van de luchtvervuiling" dat ze besloten hebben Vlaanderen te dagvaarden. Dat schrijven de kranten van Mediahuis. Initiatiefnemer Thomas Goorden zet de stap nadat afgelopen weekend was bekendgeraakt dat het met de luchtvervuiling nog erger is dan gedacht, en dat heel Vlaanderen zich in de alarmzone bevindt. Hij slaagde er de voorbije dagen in het geschatte nodige bedrag van 10.000 euro te verzamelen met een oproep via Facebook.

