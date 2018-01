Vlaanderen boekt 170 miljoen euro overschot 00u00 0

De Vlaamse begroting sluit 2017 af met een groter overschot dan verwacht: 170 miljoen in plaats van de eerder geraamde 18 miljoen. De extra miljoenen komen er onder andere door meerinkomsten uit de personenbelasting en de registratierechten en doordat een aantal investeringen bij de hogescholen en universiteiten vertraging opliepen. Minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) reageert tevreden. "De besparingen in het begin van de legislatuur werpen nu hun vruchten af. We kunnen de voorziene investeringen in infrastructuur, zorg en innovatie zonder probleem uitvoeren." (DDW)