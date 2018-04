Vlaanderen betaalt 510 euro subsidie om in het bos te wandelen tegen burn-out Ronny De Coster

00u00 0 De Krant Met een natuurcoach het bos induiken wanneer een burn-out dreigt? Het kan voortaan onder meer in het Kluisbos in het Oost-Vlaamse Kluisbergen. Het Agentschap Natuur en Bos start een zogenaamd loopbaancentrum, dat gisteren het bezoek kreeg van minister Hilde Crevits.

"Dit is voor werknemers die toe zijn aan een nieuwe professionele uitdaging, die meer plezier zoeken in hun job of een nieuwe boost nodig hebben", schetst het Agentschap Natuur en Bos. "Coaching in de natuur zorgt voor ontspanning, rust en een spontane focus. Door fysieke beweging krijg je zuurstof en uiteindelijk ook mentale beweging." Gebruikers betalen 40 euro per sessie van vier uur. De Vlaamse overheid betaalt daar maar liefst 550 euro bovenop.

Vooral ook jonge advocaten kunnen best eens vaker de ontspanning van een bos opzoeken. Uit een enquêtes bij de advocaten van de Gentse balie blijkt dat stagiair-advocaten die werken in het familie- en verbintenissenrecht verhoogd risico lopen op depressie en burn-out. Vooral vrouwen scoorden hoog. De helft van de personen met een burn-out is tussen de 21 en 30 jaar jong.