Vlaanderen bestrijdt insecten met drones 17 juli 2018

Op een geheime locatie in Oost-Vlaanderen worden al enkele weken proefvluchten uitgevoerd met 'spuitdrones'. Het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) gaat zo na of drones ingezet kunnen worden om landbouwgewassen te besproeien tegen infecties, ziektes of insecten. "Het is momenteel nog verboden in Europa. Maar als onze testen hun nut bewijzen, zal de wetgeving snel volgen", zegt ingenieur Koen Mertens van het ILVO. "Met een drone kan je zieke gewassen in een veld detecteren en heel gericht behandelen. Zo moet je geen 300 liter per hectare gaan sproeien. In China worden ze al gebruikt boven natte rijstvelden. De inzet van drones kan ook nuttig zijn in bijvoorbeeld de Franse wijnteelt", aldus Mertens. (DVL)

