VLAANDEREN BEGRIJPT HET NIET 22 juni 2018

00u00 0

Eén dodelijke kogel, nog twee voor de zekerheid. Daarmee werd gistermiddag om twaalf uur de klopjacht geëindigd op leeuwin Rani die 's ochtends uit haar kooi in dierenpark Planckendael was ontsnapt. Pogingen om het dier te verdoven of terug naar haar verblijf te dringen, waren mislukt. Toen de leeuwin tot op tien meter van een wagon met vier bezoekers was genaderd, zag het Snelle Respons Team van Antwerpen geen andere keuze dan te vuren. Op sociale media volgde meteen een storm van protest met posts als: 'Waaraan heeft zo'n beest dit verdiend?', 'Bende sukkels', 'Schandalig. Ik ga nooit meer naar Planckendael'. Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) eist een onderzoek, maar voor bioloog Niels Luyten is het een uitgemaakte zaak: "Doodschieten was de enige optie."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN