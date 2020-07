Exclusief voor abonnees Vlaamse zorg weet pas eind dit jaar of ze ook extra geld krijgen 09 juli 2020

Nu het federale zorgpersoneel kan rekenen op een financiële injectie, is het nog wachten of het Vlaamse zorgpersoneel, waar onder andere de woonzorgcentra onder vallen, op dezelfde tegemoetkomingen kan rekenen. De onderhandelingen zijn daarvoor opgestart en zouden voor het einde van het jaar afgerond moeten worden. "We kunnen ons niet permitteren dat de Vlaamse zorgsector leegloopt omdat er federaal beter betaald wordt", zei minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) daarover. Om de inspanning van het federale niveau te evenaren, is er volgens Groen 1,8 miljard euro nodig.