Vlaamse zakenman (62) verdronken in Rio de Janeiro 20 april 2018

Een 62-jarige zakenman uit Brugge is omgekomen in Rio de Janeiro. René Vercruysse (foto) was samen met zijn jongste dochter en enkele vrienden op reis in Brazilië. Op de laatste dag van hun vakantie, afgelopen zondag, kwam hij in zee in een sterke stroming terecht en verdronk. "Dit is voor ons allemaal een grote schok", zegt zijn dochter Geraldine. "Zo'n nieuws verwacht je natuurlijk niet als iemand op reis vertrekt. Papa was bovendien zeer sportief aangelegd en verkeerde in zeer goede gezondheid. Het is zeer moeilijk te begrijpen en verwerken."

