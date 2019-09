Exclusief voor abonnees Vlaamse werkloosheid blijft dalen 03 september 2019

De werkloosheid in Vlaanderen is in augustus verder afgenomen: 196.433 werkzoekenden zijn ingeschreven bij de VDAB. In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar zijn er 10.852 werkzoekenden minder, of een daling met 5,2%. De daling doet zich volgens Vlaams minister van werk Philippe Muyters (N-VA) voor in alle leeftijdsgroepen, voor alle opleidingsniveaus, zowel bij korte als langdurige werkloosheid, bij personen met een arbeidshandicap en bij allochtonen. "De Vlaamse werkloosheid daalt nu al meer dan vier jaar aan een stuk. Dat betekent dat er vandaag ten opzichte van vier jaar geleden 51.000 minder werkzoekenden zijn, of ongeveer een vijfde minder", aldus Muyters.

