Vlaamse vrouwen geven zichzelf amper 6 op 10: lelijk gesteld met hun zelfbeeld Nadine Van Der Linden

20 maart 2018

00u00 0 De Krant Het is lelijk gesteld met het zelfbeeld van de Vlaamse vrouw. Want als die een getal moet geven aan haar uiterlijk en haar contentement daarrond, is dat maar een zesje, zo blijkt uit een enquête van Goed Gevoel. Nipt geslaagd, dus, en velen voelen zich zowaar gebuisd: 51% volgde al eens een dieet, 7% koos voor plastische chirurgie. En dat is niét de schuld van magere topmodellen.

Een zeven, dat hadden ze op de redactie van het magazine Goed Gevoel toch wel verwacht, toen ze de enquête in februari lieten uitvoeren bij een representatief staal van 995 Vlaamse vrouwen tussen 25 en 65 jaar. "Eigenlijk had ik zelfs gehoopt dat vrouwen hun uiterlijk een ácht zouden geven", zegt hoofdredactrice Veerle Maes. "Want we leven toch in tijden van 'echte schoonheid', nietwaar? Waarbij iedereen beseft dat geluk méér is dan een afgetraind lijf. Maar helaas. Het gemiddelde op de vraag 'hoe tevreden ben je met je uiterlijk?' was een vrij laag cijfer: 6,1."

