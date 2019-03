Vlaamse vrouw verdrinkt voor Zeeuwse kust 08 maart 2019

Aan het strand van Renesse, in de Nederlandse provincie Zeeland, is gisternamiddag een 45-jarige vrouw uit Vilvoorde verdronken. Ze bevond zich met haar kinderen van 8 en 17 jaar en een 23-jarige Nederlandse op een zandbank, toen ze verrast werden door het plots opkomende tij. Het viertal kon geen kant meer uit. Aanvankelijk werd geen groot alarm geslagen, maar toen bleek hoe ernstig de situatie was, rukten de hulpdiensten massaal uit. Drie helikopters, een reddingsboot, een brandweerwagen en zeker zes ambulances repten zich ter plekke. Toen ze arriveerden, was de Vlaamse vrouw al meegevoerd door het water. Pas na anderhalf uur zoeken werd ze gevonden. De moeder overleed in het ziekenhuis. Ook haar dochtertje was er erg aan toe: zij moest gereanimeerd worden. Haar toestand was gisteravond nog altijd ernstig. (SPK)

