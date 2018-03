Vlaamse truck duikt vijf jaar na diefstal op in Ivoorkust 20 maart 2018

00u00 0

Meubelmaker Rik Aper uit Lokeren zag vijf jaar geleden dieven wegrijden met één van zijn trucks, richting E17. Al die tijd hoorde hij niks meer van de vrachtwagen, tot hij afgelopen weekend plots een foto per mail kreeg. De gifgroene truck tuft intussen rond in Ivoorkust. "Een werknemer van een Nederlandse firma had de naam én het adres van mijn zaak gelezen op de deur. De dieven hadden zich niet eens de moeite getroost om de belettering te verwijderen." Aper heeft intussen de Belgische ambassade op de hoogte gebracht in Ivoorkust, maar hij koestert nog weinig hoop dat hij zijn truck ooit nog terugziet. "Als hij al terugkeert, is het nog maar de vraag in welke staat hij is." (YDS)