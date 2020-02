Exclusief voor abonnees Vlaamse titel voor Kersten 10 februari 2020

VELDLOPEN

Lahsene Bouchikhi (26) heeft de CrossCup in Rotselaar gewonnen. Het is voor de jongere broer van Soufiane Bouchikhi zijn eerste zege, Dieter Kersten (3de) kroonde zich tot Vlaams kampioen. Michael Somers en Steven Casteele vochten het uit voor de vierde plaats. Somers was in de laatste 100 meter de snelste. Soufiane Bouchikhi en Isaac Kimeli ontbraken wegens een hoogtestage. In het klassement van de CrossCup is Dieter Kersten de nieuwe leider, met

