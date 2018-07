Vlaamse taal 19 juli 2018

Eindelijk eens een reactie (Dialoog van 17 juli) van een paar Vlamingen die opkomen voor de Vlaamse taal in ons voetbalwereldje. Als zelfs al een Kevin De Bruyne Frans begint te spreken in plaats van zijn eigen taal is het ver gekomen! Op de Grote Markt in Brussel staan er dan duizenden Vlamingen mee te roepen: "Tous ensemble, tous ensemble!" Doe zo maar verder, 'Vlaamse' supporters! Wat zijn wij toch een slap volkje! En dan zwijgen wij nog over de aanstelling van de huidige voorzitter van de Waalse, sorry, Belgische voetbalbond: eentalig Frans, geen woordje Nederlands spreekt die man. Typisch België!

Marc Ryckaert

HLN